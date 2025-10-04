Vernice rossa sulla sede di Fratelli d’Italia e sull’ufficio del deputato sardo Salvatore Deidda. La denuncia è arrivata in serata dallo stesso parlamentare, che ha segnalato l’episodio avvenuto stasera Cagliari durante un «corteo pro Palestina non autorizzato».

«Proprio nel giorno di San Francesco – ha dichiarato Deidda – alcuni manifestanti autodefinitisi "pacifisti" hanno attaccato la sede di Fratelli d’Italia lanciando gavettoni di vernice rossa». Solo ieri il deputato aveva condiviso su Facebook un post nel quale, riferendosi alla Global Sumud Flotilla, sosteneva che «nessuna imbarcazione trasportava aiuti umanitari».

Secondo quanto riportato, l’edificio sarebbe stato preso di mira nel corso del corteo, con imbrattamenti e danni alla facciata. «Costoro credono di essere al di sopra della legge e di tutti – prosegue Deidda – pensando di poter vandalizzare, imbrattare e offendere impunemente, solo perché si ritengono gli unici sostenitori della causa palestinese. Qui non si tratta di essere pro Palestina o pro Israele, ma di distinguere chi è onesto e rispetta la legge da chi crede di poter sopraffare gli altri trasgredendo le norme». Il parlamentare ha infine rivolto un appello alle istituzioni: «Mi auguro che le autorità identifichino i responsabili dei vandalismi e di coloro che ieri hanno invaso i binari. E mi aspetto una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche».

(Unioneonline/v.f.)

