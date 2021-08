L’allerta Covid sale anche a Cagliari, dove questa mattina si è tenuto un vertice sulla situazione epidemiologica e sull'occupazione dei posti letto, soprattutto per quanto riguarda la Città metropolitana, con il commissario straordinario Ares-Ats Massimo Temussi.

La provincia di Cagliari nell’ultima settimana ha registrato un'incidenza maggiore di 100 casi per 100.000 abitanti, ben 306. La Sardegna in generale ha raggiunto un picco di incidenza, secondo il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), così come l’Italia, che poi inizierà a scendere.

TRUZZU: “PRUDENZA” – "No a nuove restrizioni ma serve prudenza”, è la linea del sindaco Paolo Truzzu.

“In città sono 708 le persone attualmente positive, 14 quelle ricoverate in ospedale – spiega -. Grazie soprattutto ai vaccini, la situazione è nel complesso molto diversa rispetto ai mesi scorsi. L'aumento dei contagi ci ricorda però che l'emergenza non è finita e che dobbiamo continuare ad essere prudenti e responsabili".

"Nell'ultima settimana, sulla base dei dati forniti dall'ATS, la curva dei contagi sembra essersi stabilizzata, dopo essere triplicata tra la seconda e la terza settimana di luglio - osserva - Resta purtroppo costante invece la diffusione del contagio tra i più giovani: il 30% dei nuovi positivi in Città metropolitana è infatti nella fascia d'età 15-29 anni, quasi il 70% sotto i 44 anni. Per questo stamattina, nell'incontro con il Commissario dell'Ats Massimo Temussi e gli altri sindaci dell'area metropolitana abbiamo concordato sulla necessità di accelerare ulteriormente per vaccinare il prima possibile gli over 60 non ancora vaccinati e i più giovani - aggiunge Truzzu - Per questi ultimi, in particolare, stiamo studiando con l'Ats delle iniziative mirate in vista della riapertura delle scuole in modo da ridurre al minimo il rischio di ricorrere alla Dad e consentire ai nostri ragazzi di frequentare in presenza".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata