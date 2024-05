Trucchi per bambini, giochi di società e gadget vari, per un totale di 1900 articoli pronti alla vendita. Peccato che la merce fosse contraffatta e senza alcun certificato di qualità. Il bottino colorato è quanto sequestrato a Cagliari dai funzionari dell’ufficio delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza. La merce si trovava all’interno di un container, arrivato al Porto Canale, proveniente dalla Cina.

I giocattoli erano riproduzioni di famosi marchi come Mattel e Lego. Tra i pacchi anche trousse per il “face painting” con loghi popolari come “Barbie” o “Paw Patrol”. I prodotti in questione, dopo un controllo, sono risultati privi di qualsiasi autorizzazione per la riproduzione dei brand rappresentati, come confermato dalle case titolari che interpellate hanno confermato la non autenticità dei prodotti.

Ma i gadget sono risultati non conformi anche alle norme in materia di sicurezza, realizzati senza alcuna garanzia sui materiali e sulle componenti elettrica ed elettronica utilizzate, come invece previsto dalla legge.

(Unioneonline/v.f.)

