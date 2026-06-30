A Cagliari il cimitero di San Michele chiude per il troppo caldo. Dopo l'allerta ondate di calore con codice rosso diramata dal Ministero della Salute, domani, mercoledì 1 luglio 2026, il cimitero resterà chiuso al pubblico nella fascia oraria più critica, dalle 13 alle 15.

La misura è stata adottata dal Coc (Centro Operativo Comunale), per ridurre i rischi legati alle alte temperature, in linea con le indicazioni sanitarie rivolte soprattutto alle persone più esposte, come anziani e cittadini con fragilità. In questo contesto, il Comune di Cagliari ricorda che è attivo il programma “Estate solidale 2026”, pensato per affrontare l'emergenza caldo e rafforzare la rete di assistenza sul territorio. Oltre al potenziamento dell'accoglienza per le persone in condizioni di grave emarginazione o senza dimora, con strutture aperte tutti i giorni e una presenza diffusa in diversi punti della città, è anche attivo uno sportello telefonico di ascolto, al numero 070.0933671, operativo sino al 30 settembre, ogni giorno, compresi i festivi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Il servizio, gestito con il supporto della Croce Rossa Italiana, permette di raccogliere segnalazioni, offrire orientamento e attivare interventi rapidi in caso di necessità, sin dalle esigenze quotidiane, come la consegna della spesa alimentare e di farmaci a domicilio. L'invito dell'Amministrazione comunale è alla massima prudenza nelle ore più calde della giornata e alla collaborazione delle cittadine e dei cittadini nel segnalare eventuali situazioni di difficoltà, per attivare tempestivamente la rete dei servizi.

(Unioneonline)

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