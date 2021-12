Un 67enne investito e ferito, il conducente dell'auto in fuga. È per ora la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto verso le 7.15 in via Bacaredda a Cagliari.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale. Dalla una prima ricostruzione un'auto ha investito un uomo che attraversava la strada. Il pedone è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale con assegnato un codice rosso.

Sul luogo dell'incidente non c'era nessuno per questo si è ora alla ricerca dell'auto pirata.

