Il centro studi Aldo Moro, insieme al Partito democratico, promuove un incontro pubblico dal titolo “Trasporto pubblico e qualità della vita. Quale riforma per la Sardegna dei prossimi vent’anni?”, in programma domani alle 18 a sa Manifattura di Cagliari, in viale Regina Margherita 33.

«L’iniziativa – si legge in una nota - nasce dalla consapevolezza che il trasporto pubblico non sia soltanto un servizio, ma una leva decisiva per migliorare la qualità della vita delle persone, ridurre le disuguaglianze territoriali, favorire l’accesso al lavoro, alla scuola, alla sanità, alla cultura e rafforzare la coesione tra aree urbane, interne e periferiche della Sardegna».

Al centro del confronto vi sarà la necessità di immaginare una riforma di lungo periodo, capace di guardare ai prossimi vent’anni e di affrontare alcune grandi sfide: l’integrazione tra trasporto urbano ed extraurbano, la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, il diritto alla mobilità per cittadini, studenti, lavoratori e anziani, il ruolo delle aziende pubbliche e la costruzione di un sistema più efficiente, accessibile e vicino ai bisogni reali delle comunità.

L’incontro sarà introdotto da Gianluigi Piano, consigliere regionale e componente della commissione Trasporti. Interverranno Barbara Manca assessore regionale dei Trasporti, Massimo Zedda sindaco di Cagliari, Giovanni Mocci amministratore unico Arst, Fabrizio Rodin presidente Ctm. Le conclusioni saranno affidate a Silvio Lai, segretario regionale del Partito democratico. Modera il giornalista Fabio Manca.

(Unioneonline)

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