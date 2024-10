Tragedia sfiorata nel parcheggio del Brotzu: una parte delle pensiline in legno dell’impianto fotovoltaico è precipitata a terra, prendendo in pieno una macchina in sosta.

Fortunatamente in quel momento non passavano visitatori o dipendenti: la struttura in legno lunga circa 7 metri e pesante decine di chilogrammi si è abbattuta però sul fianco di un’auto con danni alla carrozzeria e rottura del lunotto posteriore.

«Appena ricevuta la segnalazione abbiamo potuto verificare da una prima analisi eseguita sul posto che la pesante parte strutturale in legno fosse tenuta da due viti, una per ciascun lato – rende noto Gianfranco Angioni, USB Sanità -. Ci chiediamo se tale soluzione strutturale, considerato l'incidente, fosse adeguata. L'impianto fotovoltaico è stato realizzato con fondi pubblici nell'ambito del progetto di realizzazione di impianti solari integrati e di pensiline fotovoltaiche, vani tecnici e parcheggi».

«Tutta l'area sotto le pensiline è stata interdetta al parcheggio per ulteriori verifiche sull'integrità e la sicurezza delle strutture – la conclusione – L'USB Sanità è fortemente preoccupata per l'incolumità dei Dipendenti e visitatori e ha chiesto alla Direzione una relazione sui fatti anche per verificare lo stato di manutenzione della struttura oramai deteriorata in molteplici parti».

