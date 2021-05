Tragedia la notte scorsa a Cagliari: un giovane è morto dopo essere precipitato da un palazzo.

A.C., 20 anni, ieri aveva ottenuto un permesso premio dal carcere minorile di Quartucciu, dove era detenuto, per poter festeggiare il suo compleanno.

Prima è stato a casa di una parente, e in serata ha raggiunto la palazzina di via Piero della Francesca, dove viveva prima della detenzione. Ma in casa non c’era nessuno e il ragazzo si è arrampicato usando un tubo per le acque di scolo. Ha perso l’equilibrio ed è caduto di sotto dal terzo piano dell’edificio. Il volo è stato di diversi metri ed è finito sul marciapiede sottostante.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante e i sanitari del 118, ma per il 20enne ogni soccorso si è rivelato inutile.

La salma è già stata restituita ai familiari.

(Unioneonline/s.s.)

