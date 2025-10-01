A Cagliari proseguono i controlli delle forze dell’ordine in piazza del Carmine.

Nel corso della serata e della notte tra martedì e mercoledì i carabinieri hanno fermato e identificato oltre trenta persone.

Nel corso del servizio è stato imposto l’allontanamento dall’area a un 25enne marocchino, residente a Sini, disoccupato e noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno inoltre denunciato un altro 25enne, guineano, già colpito da un precedente provvedimento di allontanamento e sorpreso a violarlo, e un 35enne ghanese, residente a Cagliari, anch’egli già destinatario di allontanamento e trovato di hashish e denaro contante di vario taglio.

Per entrambi, oltre alla denuncia, è stato disposto un nuovo provvedimento di allontanamento dall’area e per il 35enne è scattata anche la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio.

(Unioneonline)

