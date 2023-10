Il 4 novembre il cielo di Cagliari si tingerà con i colori della bandiera italiana. In occasione della festa delle Forze armate, che quest’anno in maniera eccezionale si terrà in città, tornano nell’Isola le amate Frecce tricolori, a pochi mesi dall’esibizione al Poetto dello scorso 20 agosto. Per la squadra aerea nessun air show o acrobazie. Ma i presenti, con i nasi all’insù, potranno ammirare la magia del sorvolo con la tradizionale scia colorata.

La pattuglia acrobatica, dopo un primo volo a Roma sull’altare della Patria, decolleranno alla volta della Sardegna dove ad attenderle – per le celebrazioni – sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora da confermare la presenza della premier Meloni e del presidente del Senato Ingazio La Russa.

Cagliari per l’occasione si blinda, con una “zona rossa” tra il porto e via Roma. Ma le misure di sicurezza, che interesseranno il fronte mare non solo sabato ma anche nei giorni precedenti, fanno tremare i commercianti che già temono il “fantasma” delle serrande abbassate.

