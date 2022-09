Dopo essere stato espulso nel 2020, è tornato in Italia prima dei tre anni, limite temporale in cui era in vigore per lui il divieto. Per questo un algerino di 22 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Cagliari.

Sabato scorso era sbarcato sulle coste sarde, a Sant’Antioco, insieme ad altre 11 persone. Trasferito al centro di prima accoglienza di Monastir, è stato sottoposto a identificazione e in quell’occasione è emersa l’irregolarità. Da qui l’arresto e la nuova espulsione.

