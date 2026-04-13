La scuola Giua chiude per una settimana per consentire un intervento di derattizzazione. Lo ha deciso il Comune di Cagliari con un’ordinanza su richiesta della dirigente scolastica. La sede centrale dell’istituto di via Montecassino, a Pirri, rimarrà chiusa dalle 8 e 30 di mercoledì 15 aprile fino alle 9 e 30 di martedì 21 aprile.

(Unioneonline)

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