L’ordinanza
13 aprile 2026 alle 11:10aggiornato il 13 aprile 2026 alle 11:19
Topi a scuola, a Cagliari il Giua chiude per una settimanaL’ordinanza sindacale: locali off-limits dal 15 al 21 aprile
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La scuola Giua chiude per una settimana per consentire un intervento di derattizzazione. Lo ha deciso il Comune di Cagliari con un’ordinanza su richiesta della dirigente scolastica. La sede centrale dell’istituto di via Montecassino, a Pirri, rimarrà chiusa dalle 8 e 30 di mercoledì 15 aprile fino alle 9 e 30 di martedì 21 aprile.
(Unioneonline)
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