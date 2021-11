Un accordo per portare avanti alcuni progetti inseriti dentro il manifesto #BeAsOne, il programma di sostenibilità e inclusione sociale del Cagliari Calcio. È il senso dell'intesa stipulata dal club rossoblù con la Fondazione Carlo Enrico Giulini e la Fondazione di Sardegna. Le iniziative interessate: Scuola di Tifo - Curva Futura, per l'educazione allo sport, al fairplay e al tifo sano; la Coppa Quartieri, per lo sport come strumento di integrazione sociale; Casteddu4special, per l'integrazione sociale di ragazzi con disabilità attraverso la partecipazione a campionati della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC; Educazione ambientale, inerente la formazione, la sensibilizzazione e l’educazione ambientale, progetto in collaborazione con Legambiente e caratterizzato da laboratori didattici e giornate di pulizia del territorio.

“Uguaglianza, inclusione, sostenibilità, sono principi-guida che dobbiamo perseguire in ogni momento della nostra attività”, spiega il presidente Tommaso Giulini. “Avere accanto l’esperienza, le conoscenze e la caratura di Fondazione di Sardegna rende più forti noi e tutti i progetti che portiamo avanti da anni, e che costantemente abbiamo l’ambizione di migliorare per renderli più efficaci verso i territori e le persone che ne hanno maggiormente bisogno”. “Ci piace l’idea che insieme si possa fare sempre meglio – prosegue Giulini – con il dovere – come società sportiva di riferimento che opera a 360 gradi nella terra sarda – di costruire qualcosa in grado davvero di incidere nella vita degli altri, per migliorare il mondo in cui viviamo. Non essere soli in questo cammino è fondamentale, Fondazione CEG e Fondazione di Sardegna sono due compagni di viaggio cruciali”.

“Lo sport è scuola di vita”, afferma il Presidente della Fondazione di Sardegna, Antonello Cabras. “Sia esso individuale o di squadra insegna il sacrificio, il rispetto degli altri e a lavorare insieme per un obiettivo comune. Sono insegnamenti che si traducono in valori importanti per la nostra società: quelli dell’integrazione, della partecipazione e dell’uguaglianza”.

Soddisfazione anche nelle parole di Ilaria Nardi, Presidente della Fondazione “Carlo Enrico Giulini”: "La complessità delle sfide che il periodo attuale ci impone, su tutti i livelli ed ancora di più sul tema del sociale e del sano sviluppo delle nostre comunità, è una risposta quanto mai "straordinaria". È questo lo spirito che ci ha portati ad aderire con grande entusiasmo al programma “BeAsOne”, all'interno del quale la nostra fondazione metterà a completa disposizione le proprie competenze e tutta l'esperienza maturata in questi anni di lavoro concreto sul territorio”.

(Unioneonline/v.l.)

