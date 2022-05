Un 50enne è stato arrestato nel corso della notte a Cagliari, in flagranza di reato, dagli agenti della Polizia di Stato per tentato furto aggravato.

Gli agenti della Squadra Volante transitando nei pressi di una stazione di servizio di carburanti di San Michele, hanno sorpreso il 50enne mentre tentava di frantumare la vetrina di un distributore automatico di bevande "Self-24" con una chiave a croce. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha tentato una breve fuga, ma è stato raggiunto e bloccato subito dopo.

Il 50enne, senza fissa dimora e conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti analoghi, è stato trattenuto in Questura a Cagliari in attesa dell'udienza di convalida per direttissima fissata per questa mattina.

