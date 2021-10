Un trentenne algerino, senza fissa dimora, deve rispondere di tentato furto aggravato dopo aver rubato il telefonino di un operaio senegalese di 28 anni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Stazione Villanova, il 30enne stava camminando in cerca di obiettivi in via Logudoro quando ha visto l'auto del denunciante e vi si è introdotto impossessandosi di un telefono cellulare lasciato in bella vista.

La vittima lo aveva notato e si era rivolto a due militari del Nucleo Carabinieri Banca d'Italia di passaggio.

Questi erano intervenuti bloccando lo straniero e portandolo nella vicina caserma di via Nuoro per i successivi adempimenti e la denuncia in stato di libertà. Il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.

