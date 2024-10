Venerdi 8 e sabato 9 novembre, a Sa Manifattura - viale Regina Margherita, n. 33, Cagliari - si tiene “Sui Generis - Le giornate cagliaritane delle pari opportunità 2024”, appuntamento nazionale sulle discriminazioni di genere e le ripercussioni sul lavoro, con un focus su Intelligenza artificiale, etica e inclusione. La due giorni è organizzata dagli Ordini professionali di medici, avvocati, commercialisti e psicologi. Per iscritte e iscritti ai rispettivi Albi professionali un prezioso dibattito che prevede crediti formativi. “Sui Generis” ha il patrocinio di Consiglio regionale, Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Fnomceo, Consiglio nazionale forense.

Parità di genere, un orizzonte ancora troppo lontano e indegno di una società civile: sono necessari 132 anni, per il rapporto Global gender gap 2022, per raggiungere la piena parità di genere. Da qui, l’appuntamento teso ad abbattere stereotipi e barriere e a rafforzare e costruire nuove opportunità. Sui Generis 2024 viaggia sulla perfetta riuscita delle precedenti edizioni. La segreteria scientifica, con Tina Baldussi, Anna Rita Ecca, Rosanna Mura, Martina Olla, Susanna Pisano e Angela Quaquero, in prima fila per i quattro Ordini professionali coinvolti, ha costruito una scaletta che mette assieme visioni, idee, norme e proposte da mettere a terra rapidamente e con decisione su uno dei capitoli chiave del terzo millennio. «Nel mondo democratico e civile, ma non solo, si deve conquistare la piena consapevolezza sul tema», spiegano le curatrici. «"Sui generis - Le giornate cagliaritane delle pari opportunità" è un minuzioso lavoro culturale e scientifico teso ad abbattere prospettive che vedono le donne penalizzate, svilite, pagate meno e con possibilità di carriera inferiori ai colleghi maschi. L’evento è inclusivo e coinvolgente, con le principali istituzioni al tavolo dei lavori».

Intelligenza artificiale e ripercussioni su discriminazioni multiple, gender e previdenza, mercati del lavoro, diritti, inclusione, competenze professionali e privacy. Spazio anche a violenza di genere nel mondo digitale, formazione ed etica professionale, rapporto con l’utenza. Temi attuali e fortemente dibattuti. “Sui Generis – Le giornate cagliaritane delle pari opportunità” entra con pertinenza e merito su problematiche fondamentali per uno sviluppo socioeconomico equilibrato e vitale per una comunità moderna e civile.

A Sui Generis 2024 intervengono esperti, docenti, professionisti e figure con competenze multidisciplinari. Tra questi, Guido Alpa, Walter Anedda, Filippo Anelli, Adriana Augenti, Marcella Autiero, Barbara Barbieri, Maria Novella Campagnoli, Elisabetta Camussi, Chiara Canali, Alessandra Dalla Bona, Jacopo Deidda Gagliardo, Silvia De Simone, Michele De Tavonatti, Giampaolo Di Marco, Vincenzo Falabella, Manuela Fanni, Massimo Farina, Anna Maria Ferrari, Paolo Giacomazzo, David Lazzari, Milena Liuzzi, Darya Majidi, Francesco Mola, Martina Olla, Federica Pinna, Matteo Pinna, Luisa Puggioni, Vittorio Pulci, Elena Rainò, Vincenzo Rundeddu, Raffaele Sanna Randaccio, Alessandra Ruberto, Luca Saba, Gianni Serra, Elena Spina, Lucia Secchi Tarugi, Monica Toraldo di Francia, Alberto Vacca e Teresa Zambon.

