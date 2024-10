«Ora o mai più. O lo stadio del Cagliari si fa adesso o non si fa più». Il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale lancia l’allarme sul nuovo impianto e con una interrogazione pungola la Regione e il Comune per «capire che fine ha fatto l’accordo di programma con cui sono stati stanziati 50 milioni di euro per la realizzazione».

L’ex sindaco Paolo Truzzu, ora capogruppo di Fratelli d’Italia è stato chiaro: «Abbiamo predisposto tutto», ha detto in conferenza stampa, «ora Regione e Comune devono guidare gli uffici verso il risultato finale. O si fa adesso o non si farà più. Siamo in attesa dalla Regione del verbale dell’ultima conferenza di servizi. Bisogna accelerare anche per metterci in una condizione di vantaggio rispetto alle altre città candidate per gli Europei del 2032».

A onor del vero, quel verbale che certifica le osservazioni dell’assessorato all’ambiente è arrivato. E stasera in un incontro con Cagliari calcio, Comune e Regione si parlerà anche di questo.

