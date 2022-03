Per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 19enne di Cagliari è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Cagliari, stazione Pirri.

Il giovane è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e personale nel corso della quale sono stati recuperati 20 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, 4 dosi di marijuana per complessivi 12,5 grammi, un bilancino di precisione, una “money detector”, materiale per il confezionamento e 1.021,70 euro in banconote e monete di vario taglio.

Il 19enne è stato messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

