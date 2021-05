Quasi 8 etti di droga e circa seimila euro in contanti.

E’ quanto hanno trovato i militari della Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari nell’auto e nell'abitazione di un 25enne, residente nel capoluogo.

I baschi verdi lo hanno fermato nella zona di Monte Urpinu per un controllo e nell’abitacolo della sua auto hanno rinvenuto 123 grammi di marijuana e 1.250 euro in contanti. Il giovane, che ha anche provato a opporre resistenza, aveva inoltre in tasca un coltello.

I militari hanno così fatto scattare una perquisizione nella sua abitazione, dove sono saltati fuori altri 647 grammi di marijuana e 3.265 euro, frutto della sua attività di spaccio.

Il giovane è stato così arrestato e poi sottoposto a giudizio per direttissima. Il giudice lo ha condannato, previo patteggiamento e con sospensione della pena, a 18 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa.

(Unioneonline/l.f.)

