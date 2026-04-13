Un parcheggio occupato può rendere la vita impossibile. Capita ad esempio a chi ha difficoltà a muoversi autonomamente sulle proprie gambe.

Francesco Pitzalis, 90 anni, cagliaritano residente a Castello, ogni giorno deve fare i conti con maleducazione e mancanza di rispetto.

L’ultima disavventura gli è capitata questa mattina: «Qualcuno ha parcheggiato l’auto davanti alla mia occupando una parte del mio stallo riservato ai disabili. Io ho problemi a camminare, uso la stampella e ho molta difficoltà a salire in auto anche perché lo spazio è molto stretto e un palo disturba». «Basterebbe più attenzione – commenta sconsolato - anche da parte dei vigili urbani».

(Unioneonline/ A.D)

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