Sosta selvaggia a Castello, la vita a ostacoli di un anziano:«Parcheggio riservato ma spesso occupato»La denuncia di un residente con problemi di deambulazione
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Un parcheggio occupato può rendere la vita impossibile. Capita ad esempio a chi ha difficoltà a muoversi autonomamente sulle proprie gambe.
Francesco Pitzalis, 90 anni, cagliaritano residente a Castello, ogni giorno deve fare i conti con maleducazione e mancanza di rispetto.
L’ultima disavventura gli è capitata questa mattina: «Qualcuno ha parcheggiato l’auto davanti alla mia occupando una parte del mio stallo riservato ai disabili. Io ho problemi a camminare, uso la stampella e ho molta difficoltà a salire in auto anche perché lo spazio è molto stretto e un palo disturba». «Basterebbe più attenzione – commenta sconsolato - anche da parte dei vigili urbani».
(Unioneonline/ A.D)