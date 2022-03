Sono scattate le manette ai polsi di un 25enne arrestato dalla Squadra Volante di Cagliari dopo che il giovane è stato sorpreso in flagranza di reato per rapina impropria.

Nel tardo pomeriggio di ieri il 25enne è stato notato in un supermercato del capoluogo mentre portava via della merce e, per fuggire, aveva aggredito alcuni addetti alla sicurezza. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno accompagnato il ragazzo in Questura. Oggi per lui è in programma il rito direttissimo.

(Unioneonline/s.s.)

