Il nuovo stadio del Cagliari si farà, assicura il governatore Christian Solinas. «Insieme ai nuovi ospedali è una delle opere che devono essere realizzate. È giusto che il Cagliari abbia una casa all’altezza della riconquistata Serie A. Ma credo che assieme allo stadio si debbano affrontare anche altri temi. Non posso dimenticare che devo dare risposte a chi ha bisogno di cure, agli studenti che non hanno alloggio e alle periferie dove si vive nel degrado», spiega in un'intervista che sarà pubblicata sull'Unione Sarda in edicola domani. Ecco un estratto.

Presidente, lei a Sant’Elia vorrebbe realizzare il nuovo ospedale cagliaritano, giusto?

«Dal 2019 ho chiesto al Comune che ci fosse un’indicazione su quale fosse la dislocazione ideale per questa struttura. Non avendo avuto risposta ho fatto una proposta che si basava su una considerazione: si tratta di aree pubbliche, non ci sarebbe bisogno di espropri».

Difficile immaginare che ospedale e stadio possano convivere negli stessi terreni.

«L’ospedale si può realizzare in qualsiasi altra area, basta che il Comune di Cagliari si impegni a creare le condizioni perché ci sia speditezza nella realizzazione».

Insomma: serve un accordo di ampia portata col Comune. Intanto il sindaco preme per avere garanzie sui 50 milioni dello stadio.

«Ho dato mandato al segretario generale della Regione e a diversi dirigenti di dialogare con le analoghe strutture del Comune per definire l’intesa su tutti gli argomenti che ho elencato. Queste continue dichiarazioni rispondono a un’esigenza mediatica, mentre noi siamo in operoso silenzio».

