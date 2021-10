Sanzioni per un importo complessivo di 33mila euro per un circolo privato in zona Sant’Avendrace a Cagliari.

Durante un controllo amministrativo per il contrasto al gioco d'azzardo e la verifica del rispetto delle regole vigenti anti Covid-19, sono stati rinvenuti e sequestrati tre apparecchi elettronici da divertimento totalmente irregolari, in quanto non conformi e non dotati di nulla osta all'esercizio rilasciato dall'Agenzia dei Monopoli di Stato.

Oltre alle sanzioni ai danni del proprietario, un 61enne di Cagliari, sequestrato anche il denaro contenuto all’interno degli apparecchi, che sarà oggetto di confisca da parte dei Monopoli di Stato.

Il Circolo in questione ha subìto, negli ultimi anni, almeno 5 sanzioni per irregolarità amministrative e per tale motivo è stato segnalato alle Autorità competenti.

