Si era barricato in casa con l’anziana madre convivente, 86 anni, e il fratello minore 47enne, residente a Quartucciu. E non permetteva a loro di uscire.

Intervento movimentato ieri dei carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, coadiuvati dai colleghi di Pirri, che sono intervenuti in viale Monastir dopo una segnalazione al 112.

L’uomo, 52enne disoccupato con precedenti denunce a carico, era in evidente stato di alterazione e si era barricato in casa con i familiari.

Ma si era barricato male: infatti i militari, approfittando di una distrazione dell’uomo che aveva lasciato la porta leggermene aperta, si sono introdotti in casa e hanno messo la situazione in sicurezza, ammanettando il 52enne prima che potesse commettere atti pericolosi per l’incolumità sua e dei familiari.

Poco dopo sul posto è arrivato il personale del 118 che ha preso l’uomo, ormai divenuto collaborativo, e lo ha portato al Santissima Trinità per le valutazioni mediche del caso. Il 52enne, giunto in ospedale, se n’è andato poco dopo rifiutando le visite.

