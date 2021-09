Escursioni a piedi e sulle due ruote alla scoperta della città e dei suoi parchi, webinar, incontri a tema, installazioni sonore e laboratori. A Cagliari torna la SEM - Settimana Europea della Mobilità. Obiettivo: favorire la diffusione di una mobilità pulita a basso impatto (biciclette, mezzi elettrici, trasporto pubblico e pedonalità) per gli spostamenti quotidiani.

Tanti appuntamenti da giovedì 16 sino a mercoledì 22 settembre, come confermato dal sindaco Paolo Truzzu: "La SEM quest'anno coincide con l'approvazione del Piano Strategico della CdM. Oltre a disegnare soluzioni particolarmente interessanti per ciò che concerne il settore mobilità, sarà da stimolo forte e proposta alla Regione Sardegna sullo sviluppo del sistema del trasporto pubblico".

"Uno degli assi strategici più importanti e forse quello che ha avuto più successo - ha ricordato il sindaco Truzzu - è quello legato al potenziamento della metropolitana leggera, con il collegamento dei 17 Comuni per garantire l'accessibilità e gli spostamenti dagli altri centri verso il Capoluogo di regione e viceversa. Per Cagliari significherebbe inoltre ridurre l'ingresso di circa 70mila auto al giorno in città".

"Il secondo indirizzo strategico riguarda invece la creazione di un ‘Anello verde’ in tutti i 17 Comuni – ha poi aggiunto – . Si coniuga perfettamente con i temi della mobilità, sostenibilità, salute e miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini".

"Altro strumento di pianificazione fondamentale concernere il Comune di Cagliari. La Giunta ha già approvato il PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È invece in fase di elaborazione quello della Città Metropolitana".

"In questi giorni - ha infine annunciato infine il primo cittadin - abbiamo fatto degli incontri con l'Università. Come Città di Cagliari aderiremo al progetto ‘Città del diabete’ per promuovere l'attività fisica quale strumento per prevenire le malattie". L'accordo sarà formalizzato nei prossimi giorni.

Quest'anno la Settimana europea della mobilità ospiterà al suo interno l'edizione numero 1 della Fancy Women Bike Ride, pedalata al femminile per sensibilizzare tra donne l'uso della bicicletta. Un evento nell'evento previsto per il prossimo 19 settembre in contemporanea in 150 città e capitali del mondo: la partenza per il Poetto è fissata alle 4 del pomeriggio da piazza Giovanni XXIII.

(Unioneonline/v.l.)

