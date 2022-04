Sorpreso di nuovo alla guida di un’auto senza patente, in quanto mai conseguita, un 33enne nigeriano residente ad Assemini è stato ancora una volta denunciato.

L’uomo è stato controllato ieri a Cagliari dal Radiomobile dei carabinieri in viale Marconi: era al volante di una Toyota Corolla intestata a un suo connazionale. Non solo però non aveva titolo per guidare, circostanza per la quale era già stato sanzionato l’anno scorso, ma la macchina era anche priva di assicurazione e il 21 marzo 2021 era stata messa sotto sequestro amministrativo per una violazione al codice della strada. Il mezzo è stato di nuovo sequestrato e affidato non al proprietario ma a una ditta convenzionata e il 33enne è stato denunciato per guida senza patente con recidiva e per sottrazione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento amministrativo.

(Unionenline/s.s.)

© Riproduzione riservata