Una visita alla scoperta di un angolo ingiustamente dimenticato di un "paese dentro la città", con i racconti e il verde: sabato 24 ritorna il tour di "Sempreverde" in cammino fra piante e sepolcri del cimitero monumentale di Pirri, in via Gioachino Murat. Guidati dalla scrittrice Claudia Caredda, ai visitatori è dato appuntamento alle 10:30.

La partenza sarà all'ombra del maestoso cipresso sempreverde che si erge nel cortile, e che da oltre due secoli torreggia sui prati. Da lì avrà inizio una camminata per riscoprire le memorie e le connessioni che si celano dietro i vari angoli del cimitero, raccontando molto più di quanto si possa pensare sulla millenaria storia della comunità pirrese.

Dopo la visita novembrina con le letture di Teatro Botanico, Caredda torna a condurre i visitatori in un evento promosso da Trip Sardinia. La scrittrice cagliaritana, già responsabile dei testi per le mostre permanenti al Ghetto e al Castello di San Michele, ha pubblicato nel 2019 il romanzo d'esordio "I fuochi di Sant'Elmo", edito per Scatole Parlanti nel 2019.

