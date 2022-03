Un’auto e un pullman del Ctm si sono scontrati nel primo pomeriggio a Cagliari, all’incrocio tra via della Pineta e via Milano. Il guidatore della Fiat 500, un 31enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Da una prima ricostruzione, stava svoltando in via Milano quando, per cause da accertare, è finito contro il mezzo pubblico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.

Sempre oggi pomeriggio si è registrato un tamponamento sull’Asse mediano con il coinvolgimento di almeno 4 auto. Nessun ferito grave, ma la viabilità è fortemente rallentata.

(Unioneonline/s.s.)

