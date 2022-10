Auto ribaltata e un ferito. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri nella tarda serata nel Quartiere del Sole a Cagliari.

Una Ford Focus che viaggiava in via delle Rondini si è scontrata con una Fiat Punto che era in manovra mentre usciva da un parcheggio. La prima macchina, guidata da un uomo classe 1935, residente in città, si è rovesciata su un lato. Per estrarlo dall’abitacolo sono intervenuti i Vigili del fuoco che lo hanno poi affidato al personale del 118. L’anziano è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente e il passeggero della seconda auto sono rimasti illesi.

Sul posto la Polizia municipale di Cagliari per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata