Tre cittadini algerini, rispettivamente di 25, 27 e 29 anni e sbarcati nei giorni scorsi lungo le coste del sud Sardegna, sono stati arrestati poiché destinatari di decreti di espulsione e respingimento, emessi nel 2018, 2019 e 2020 e che vietavano loro il reingresso in Italia prima di un periodo compreso tra i 3 e 5 anni.

Due di loro erano stati già tratti in arresto, per lo stesso motivo, in altri due sbarchi verificatisi nel 2019 e 2020.

Gli algerini, una volta sbarcati, sono stati accompagnati nel Centro di Accoglienza di Monastir, posti in quarantena nel rispetto delle procedure anti Covid-19, avviando nei loro confronti le operazioni di identificazione.

Al termine della convalida e del giudizio per direttissima gli stranieri verranno nuovamente espulsi.

