Continua il netto calo dei contagi da coronavirus in Sardegna.

E’ quanto certifica il consueto report settimanale della Fondazione Gimbe.

Nella settimana 6-12 ottobre nuovi casi in calo del 32% rispetto alla settimana precedente. Performance in miglioramento anche per i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, che sono 105.

Lontani anche i tempi in cui si paventava il rischio di una zona gialla, con i reparti ospedalieri ben distanti dalle soglie di saturazione fissate dal ministero: in area medica è occupato da pazienti Covid solo il 5% dei posti letto disponibili, in terapia intensiva il 6%.

VACCINI – Sale al 74,9% la popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale. La media italiana, si attesta invece, al 73,3%. A questi numeri vanno aggiunti un ulteriore 4% solo con prima dose in Sardegna, mentre nel resto del Paese un 4,1%.

La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino nell’Isola è pari al 9,3% leggermente sopra la media italiana che si attesta al 9,1%.

Attualmente in Sardegna le persone vaccinate sono 1.200.453, il 93,9% dell'obiettivo di copertura vaccinale, la popolazione over 12.

TERZA DOSE – Il tasso di copertura vaccinale delle terze dosi è, invece, pari all'1,8% nell’Isola. Dato più basso rispetto alla media italiana che è del 5,1%.

Al 12 ottobre 2021 in Italia sono state somministrate 389.764 terze dosi di vaccini anti Covid-19, con un tasso di copertura del 5,1%, rispetto a una platea vaccinabile di 7,6 milioni di persone, secondo le categorie previste dalla prima circolare ministeriale del 27 settembre (che non include ancora tutti gli over 60).

Notevoli le differenze regionali: si va dal 18,3% del Molise allo 0% della Valle D'Aosta.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata