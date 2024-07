I boxisti del mercato di San Benedetto stanno vivendo giornate di angoscia in merito al trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari.

Un lungo periodo che va dal "semestre bianco" dell'ex sindaco Paolo Truzzu ai primi venti giorni del nuovo primo cittadino Massimo Zedda, che deve ancora mettere a posto i tasselli della Giunta e riflettere sui dirigenti comunali, motore trainante della macchina amministrativa di Palazzo Bacaredda.

«Non abbiamo notizie da mesi», afferma Diego Strazzera, titolare della postazione 14/15 al piano del pesce. «Il tempo passa inesorabilmente e sarà molto difficile, se non impossibile visto che non sono ancora iniziati i lavori, che la ristrutturazione del vecchio mercato possa essere conclusa entro i termini stabiliti dal Pnrr». Lo scenario è da incubo. «Se così fosse, l'opera verrebbe bloccata e noi non torneremo mai più a San Benedetto».

Per i boxisti il trasferimento in piazza Nazzari, annunciato per la prima volta a settembre 2023 e poi slittato a «data de destinarsi» è un punto di non ritorno. E sono in molti ad augurarsi che non si faccia mai.

