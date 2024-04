Via domani alle 10.30, nell’aula del Consiglio regionale di Cagliari, alle celebrazioni per “Sa Die de sa Sardigna, la giornata dei giovani sardi”, in ricordo della insurrezione popolare del 1794 con la quale vennero cacciati da Cagliari i piemontesi e il vicerè Balbiano.

All’evento celebrativo di quest’anno parteciperanno e interverranno anche gli studenti dell’Istituto comprensivo di Cabras e dell’Istituto globale di Sant’Antioco.

La celebrazione sarà aperta dal presidente del Consiglio, Piero Comandini, seguiranno i saluti del senatore Marco Meloni, questore del Senato della Repubblica e delegato del presidente del Senato.

Quindi la banda musicale della Brigata Sassari intonerà l’inno ufficiale della Regione Sardegna “Procurade ’e moderare”.

A seguire gli interventi dei rappresentanti del Comitato Sa Die, Luciano Carta e Gianni Loy, degli studenti, dell’assessora regionale della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, e della presidente della Regione, Alessandra Todde.

In chiusura la banda musicale della Brigata Sassari intonerà l’inno della Brigata e altri brani.

