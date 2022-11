Un 40enne di Sestu, già gravato da precedenti denunce, è stato arrestato in flagranza di furto aggravato a Cagliari dai carabinieri della Stazione di Stampace.

Secondo la ricostruzione dei militari l’uomo, attorno alle 17 di ieri, ha cercato di rubare dal negozio di Zara di Via Manno un piumino del valore di circa 100 euro da cui aveva rimosso il dispositivo antitaccheggio, per riuscire a passare indenne dalla barriera delle casse.

I carabinieri, a seguito della segnalazione ricevuta dalla centrale operativa dell'Arma di Via Nuoro, hanno rintracciato l'uomo in piazza Baylle e lo hanno arrestato.

Il 40enne è stato portato nella sua abitazione di residenza a Sestu, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per oggi in tribunale a Cagliari.

(Unioneonline/D)

