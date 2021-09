Ha sottratto una collana d’oro alla sua coinquilina ed è corso a rivenderla a un Compro oro di Cagliari. Ma i carabinieri di Villanova lo hanno scoperto e denunciato in stato di libertà.

Il furto dell’oggetto del valore di circa 800 euro è stato oggetto di denuncia da parte della proprietaria, una 26enne di Muravera, che si era accorta della sparizione avvenuta il 10 agosto nella propria camera dell’appartamento in condivisione. Sempre quel giorno il coinquilino, un 24enne di San Nicolò Gerrei, era andato in un Compro oro e aveva venduto la collana per 450 euro. Il negoziante, correttamente, aveva documentato la transazione. E dalla semplice esibizione della riproduzione fotografica della refurtiva è stato possibile individuare chi avesse agito. L’oggetto era molto particolare e ben distinguibile da molti altri.

I militari hanno avuto modo di recuperare la collana sottoponendola a sequestro probatorio penale.

(Unioneonline/s.s.)

