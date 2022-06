Indagini serrate sul grave fatto di sangue avvenuto la scorsa notte in via Seruci a Cagliari.

I carabinieri hanno sentito alcune testimonianze, compresa quella della vittima, un ragazzo di 26 anni. Si stringe così il cerchio intorno al responsabile del tentato omicidio.

Un’aggressione a roncolate che poteva finire in tragedia. Il giovane di 26 anni è finito al Brotzu con un braccio semi-amputato, fortunatamente è fuori pericolo. L’equipe di ortopedia lo ha operato per ricostruire interamente ossa, muscoli e nervi: un lungo intervento riuscito alla perfezione, ora prognosi di 30 giorni per il ragazzo.

Ancora da chiarire nel dettaglio i motivi dell’aggressione. Ha lanciato l’allarme un residente della zona, che spesso è al centro di episodi legati soprattutto al traffico di droga. “Qui succedono spesso queste cose – racconta un residente –, uno neanche si spaventa più talmente ci è abituato.

Sul posto si sono precipitati 118 e carabinieri, che hanno dato il via alle indagini. Il responsabile ha colpito con violenza il 26enne al culmine di una discussione, poi è fuggito in auto.

