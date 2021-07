Lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi: sono i reati di cui dovrà rispondere uno studente 16enne di Cagliari, fermato dai carabinieri dopo essersi reso protagonista, nella serata di ieri, di una rissa andata in scena in via San Giacomo.

Il giovane, dopo una perquisizione eseguita dai militari, è stato anche sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale: aveva con sè un involucro contenente 1,2 grammi di marijuana oltre che un coltellino a serramanico.

Il 16enne nella serata di ieri era stato individuato come uno dei responsabili di un’aggressione ai datti di un 18enne di Moncrivello, nel Vercellese. La vittima aveva raccontato ai carabinieri di essere stato picchiato, per motivi a lui non noti, da un gruppo di giovani. E le successive ricerche dei militari degli autori del gesto hanno permesso di trovare, nelle vicinanze del luogo teatro della rissa, il 16enne con un coetaneo, entrambi con evidenti tumefazioni al viso e prontamente riconosciuti dalla vittima.

La vittima dell’aggressione, soccorsa dal personale del 118, è stata portata al Policlinico universitario di Monserrato ove sono state diagnosticato lesioni con prognosi di 30 giorni.

Di quanto ricostruito è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, e anche la posizione del giovane piemontese dovrà essere valutata in relazione alla partecipazione alla rissa.

È verosimile che nella baruffa siano stati coinvolti diversi altri giovani e che la zuffa sia durata poco, secondo il racconto dei testimoni, ispirata pare da futili motivi.

(Unioneonline/v.l.)

