Rischio incendio: allerta gialla a Cagliari per mercoledì 10 giugnoBollettino di previsione di pericolosità media dalla protezione Civile
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La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta incendi con previsione di pericolosità media per la giornata di mercoledì 10 giugno. L'allerta, con codice giallo, interessa anche il territorio comunale di Cagliari.
Il codice giallo indica un livello di pericolosità media per gli incendi che si presenta quando le condizioni meteorologiche — temperatura elevata, bassa umidità, vento — possono favorire l'innesco e la propagazione delle fiamme.
L'Amministrazione comunale raccomanda a tutte le cittadine e i cittadini di osservare alcune precauzioni fondamentali, fra le altre evitare di accendere fuochi all'aperto, nemmeno per barbecue o bruciatura di sterpaglie, non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi, soprattutto da veicoli in movimento, non abbandonare rifiuti in aree verdi o ai bordi delle strade perché potrebbero alimentare le fiamme. E ancora non parcheggiare le auto su vegetazione secca: il calore del tubo di scarico potrebbe innescare un rogo
La raccomandazione è poi di segnalare immediatamente focolai o colonne di fumo al numero verde 1515 (Corpo Forestale), al 115 (Vigili del Fuoco) o al 112.
(Unioneonline)