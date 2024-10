Avevano lasciato la macchina nei parcheggi Amerigo Vespucci, lo spiazzo tra l’omonima via e viale San Bartolomeo, per andare allo stadio per Cagliari-Bologna. Poi, al rientro, l’amara sorpresa: vetro spaccato in mille pezzi e tentativo di furto non andato a segno. È quanto capitato ieri a una famiglia del Cagliaritano, che denuncia l’episodio: «Non si sono appropriati di nulla, ma i danni alla macchina comprata appena due mesi fa tra innumerevoli sacrifici sono notevoli», il dispiacere di L. L. sull’accaduto. Con un’ulteriore segnalazione: «Mio marito era in compagnia di due bambini che hanno dovuto assistere alla scena, con grande spavento da parte loro. Erano entusiasti per la serata allo stadio, poi si sono messi a piangere».

Quanto successo ieri durante Cagliari-Bologna non è un fatto isolato. «È una cosa che accade spesso», avverte. «Nei dintorni ieri c'erano diverse macchine con lo stesso danno, ma non solo: ho raccolto testimonianze di fatti analoghi accaduti qualche settimana fa. È una pratica diffusa, nonostante le laute ricompense ai parcheggiatori abusivi che gestiscono, sotto gli occhi di tutti, innumerevoli parcheggi e soldi. Si è costretti a doverli pagare sperando di avere qualche possibilità di tornare a casa con la macchina integra, ma non è sufficiente. E in tanti sono stati obbligati a fare chilometri a piedi, parcheggiando ancora più lontano dallo stadio, per salvaguardare la propria auto da problemi di vandalismo».

La famiglia ha presentato denuncia stamattina ai carabinieri, ma chiede un controllo maggiore delle zone dove gli spettatori lasciano le vetture per andare a seguire le partite del Cagliari: «Le forze dell'ordine sono all'interno dello stadio, ma è all'esterno che avvengono i principali problemi. Quanto ancora si dovrà attendere perché intervengano a ristabilire un clima di legalità?»

(Unioneonline/r.sp.)

