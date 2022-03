Momenti di paura in una gelateria di via Dante a Cagliari, dove un malvivente – pistola in pugno e volto coperto – ha tentato una rapina, minacciando la titolare per farsi consegnare l’incasso della giornata.

La donna ha però reagito: si è barricata nel negozio e ha allertato il 113. Sul posto, in pochi minuti, sono così arrivati gli agenti della squadra volante.

Sentendo le sirene della polizia, il rapinatore ha preferito fuggire, dileguandosi senza portare via nulla.

Gli agenti, dopo aver raccolto la testimonianza della negoziante, hanno poi dato il via alle indagini per cercare di rintracciarlo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata