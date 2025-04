È lunga quasi 120 metri, ha una stazza di oltre 8 mila tonnellate e porta 39 anni di navigazione sulle spalle. Ma non è la sua età a preoccupare: è il suo stato generale a far tremare. La Halim M, mercantile battente bandiera Palau, è stata fermata ieri dalla Guardia Costiera nel Porto Canale di Cagliari per gravi irregolarità: la nave non è sicura, né per l’equipaggio né per l’ambiente.

Il provvedimento di fermo amministrativo è stato emesso dal Nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto dopo un’ispezione: 42 le non conformità rilevate, di cui ben 24 talmente gravi da giustificare il blocco immediato della partenza. Tra le criticità: l’equipaggio non è preparato ad affrontare emergenze, i sistemi antincendio sono inadeguati e la gestione complessiva della sicurezza di bordo è definita “gravemente carente”.

Arrivata a Cagliari lo scorso 13 aprile per operazioni commerciali, la Halim M ora resta ancorata e sotto sorveglianza. Potrà lasciare il porto solo quando tutte le violazioni saranno sanate e la nave supererà una nuova ispezione.

Non si tratta di un caso isolato. Da inizio anno le autorità marittime hanno ispezionato 35 navi straniere nel solo scalo cagliaritano: cinque sono state fermate per violazioni gravi, mentre su altre 26 sono state riscontrate irregolarità meno rilevanti.

Una fotografia preoccupante di un traffico navale in cui le “navi sub-standard” – come vengono definite quelle che non rispettano le norme internazionali – continuano a solcare i mari mettendo a rischio vite umane e ambiente.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata