Sette incidenti in 24 ore a Cagliari, e in tre di questi sono rimasti coinvolti dei motociclisti. Tre i feriti portati in codice rosso nei pronto soccorso.

Il bilancio viene fornito dalla Polizia locale, intervenuta per gli accertamenti, che rileva come nei primi sei mesi dell’anno gli incidenti siano stati più di 500, oltre 200 quelli con feriti, e sottolinea anche che “l’imprudenza e il mancato rispetto delle norme del codice della strada continuano ad essere le principali cause”.

In via Pessina ieri sera uno scooter è entrato in contatto con una macchina, conducente e passeggero del mezzo a due ruote sono stati soccorsi in codice rosso. Lo scooter ha poi colpito un palo della segnaletica stradale e il contenitore dei rifiuti in ghisa arrivando a spostarlo di oltre un metro dalla sua posizione.

