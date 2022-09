Una 48enne cagliaritana – Elisabetta Matzuzzi – è stata arrestata dai Falchi della Squadra Mobile della Questura con l’accusa detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nel quartiere di Sant’Avendrace, dove gli agenti hanno notato un viavai sospetto nell’appartamento della donna.

Per vederci chiaro i poliziotti hanno fatto così scattare un blitz. E nel corso della perquisizione sono saltati fuori – nascosti in un mobile del soggiorno - circa 800 grammi di hashish “di ottima qualità e con un elevato principio attivo”, suddivisi in otto panetti. Droga che avrebbe fruttato circa 8.000 euro.

Quindi per la donna sono scattate le manette e l’udienza davanti al giudice, che ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata