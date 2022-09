Ha rubato un oggetto di elettronica, una cassa speaker bluetooth, del valore di 230 euro da un negozio di largo Carlo Felice, poi si è dato alla fuga dopo aver ingiuriato e minacciato il personale dell’attività commerciale.

È accaduto a Cagliari, protagonista un cittadino straniero.

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri, immediatamente allertati, nelle vicinanze di via Roma. È stato identificato in un 43enne spagnolo, originario di Siviglia, tuttora alloggiato in un hotel del centro città.

I titolari del negozio hanno deciso di accontentarsi della restituzione della refurtiva e non hanno sporto denuncia.

