Uno, il ponte ciclopedonale sul canale di San Bartolomeo, è diventato un monumento al ritardo. L’altra, la pista per bici a ridosso corso d’acqua è un mistero: ferma, dopo lavori che procedevano a singhiozzo.

I due progetti per Cagliari, quando furono annunciati, erano stato salutati con favore dagli amanti delle due ruote. Ora il loro rappresentante Virglio Scanu della Fiab, associazione cicloambientalista, guarda sconsolato il blocco di tutti gli interventi.

Scatta foto e scrive: “Cantieri fermi, ma non solo per casualità: purtroppo penso ormai sia diventato un modo di procedere cittadino, le ditte hanno capito che non c'è nessun controllo da parte degli uffici preposti e poche penali. Allora fanno quello che vogliono, con ritardi ormai di anni”.

Ma l’assessora comunale ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda, parlando del ponte ha assicurato: “L’impresa pagherà tutte le penali. Ora manca un pezzo di parapetto”, ha aggiunto, “ma entro novembre il passaggio sarà aperto”.

