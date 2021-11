Rivoluzione in viale Trieste a Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore Alessio Mereu hanno illustrato il progetto preliminare che prevede la trasformazione dell’area compresa tra piazza del Carmine fino a Viale Sant’Avendrace.

Un intervento da 12 milioni (6 con fondi comunali 6 con Pon Metro) che interessa una superficie di 36.500 metri quadrati e un asse viario lungo 1,3 chilometri.

Una riqualificazione con l’obiettivo di rendere più vivibile la zona: nuova illuminazione, strade e marciapiedi, più aree per i cittadini senza limitazioni e barriere architettoniche, sacrificato qualche parcheggio.

(Foto Facebook)

Due rotatorie all’intersezione di via Pola e all’incrocio tra viale Trieste, via Trento e viale Sant’Avendrace, con la riorganizzazione dei posti auto. Più spazi per i pedoni con l’inserimento di una pista ciclabile, la trasformazione della pavimentazione e nuovi elementi di arredo urbano. Cambierà completamente l’illuminazione, non la viabilità nella zona, mentre l’alberatura sarà mantenuta “e integrata”.

Lavori divisi in due lotti. Per il primo, da piazza del Carmine all’incrocio con via Pola l’inizio dei lavori è previsto per settembre 2022 con collaudo a dicembre 2023, la progettazione si concluderà entro il prossimo aprile. Per il secondo lotta da via Pola a viale Sant’Avendrace progettazione sempre entro aprile 2022, inizio lavori a dicembre 2022 e collaudo a marzo 2024.

(Foto Facebook)

Sul fronte parcheggi, che saranno considerevolmente ridotti con l’inizio dei lavori, il comune rassicura che entreranno presto in funzione quelli di via Magistris e via Sauro: “Ci vorrà un po’ di pazienza e qualche sacrificio", ha detto il primo cittadino.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata