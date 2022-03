Due squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute ieri notte in via Socrate nel quartiere di Pirri per l'incendio di due macchine in sosta. Una terza auto era stata già danneggiata per irraggiamento.

Gli operatori hanno spento il rogo prima che le fiamme si potessero propagare ad altri vicini veicoli in sosta.

Al termine delle operazioni di spegnimento hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area circostante e della sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Sul posto anche la Polizia di Stato.

(Unioneonline/D)

