Nessun legame tra il pestaggio avvenuto a Cagliari ai danni di una donna, da parte di una rivale, e il rogo di un’auto a Elmas. Due episodi che “radio popolo” aveva accostato, il secondo come conseguenza del primo, che in realtà non hanno alcuna connessione.

I video dell’aggressione avvenuta in un locale della periferia del capoluogo hanno tenuto banco sulle chat e sui social: per ragioni di gelosia, una donna viene brutalmente pestata dalla rivale.

Nelle stesse ore hanno iniziato a circolare le immagini di un veicolo danneggiato dalle fiamme nella notte tra martedì e ieri, come se le due vicende potessero essere accostate. Sull’ipotesi hanno effettuato delle verifiche anche le forze dell’ordine.

Ma l’utilitaria, alla fine, è risultata distrutta per effetto di un corto circuito, come accertato anche dai vigili del fuoco. E chi detiene proprietà del veicolo non ha nulla a che vedere con la vicenda cagliaritana.

