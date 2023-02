Lo scorso 28 gennaio aveva perso il controllo del suo fuoristrada, andando a sbattere contro alcune auto posteggiate nel quartiere cagliaritano di Pirri e provocando ingenti danni.

Anziché fermarsi, però, era ripartito, dileguandosi. Gli agenti della Polizia locale sono ora riusciti a rintracciarlo, dopo giorni di indagini, e a metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Il conducente è stato quindi sanzionato per una lunga serie di infrazioni.

Decisive, per risalire al responsabile, le immagini delle telecamere e i frammenti rinvenuti durante i rilievi dei vigili sul luogo dell’incidente.

«Nel solo anno 2022 – spiega il Comando di Polizia locale di Cagliari - sono state 63 le persone sanzionate per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal codice della strada in caso di incidente. In 16 casi i conducenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari in quanto le omissioni erano state compiute a seguito di incidente stradale con feriti pertanto hanno riguardato una fuga e una mancata assistenza a persone ferite. Questo tipo di comportamento, oltre ad essere riprovevole dal punto di vista morale, provoca ingenti danni a coloro subiscono i danni in quanto non hanno gli elementi per ottenere il giusto risarcimento».

