Sindaco e allenatore della squadra della città insieme a colazione, oggi a Cagliari. Mentre in consiglio regionale si cerca un punto di atterraggio nella trattativa sui 50 milioni per lo stadio (qui la notizia), e nel pieno della tempesta scatenata dalla proposta della Regione di trasferire tutto a Su Stangioni (qui la notizia), Paolo Truzzu è andato ad Asseminello per incontrare Claudio Ranieri.

Solo una colazione per avere «la giusta carica per affrontare la giornata», come scritto dal primo cittadino su Instagram, e nessun appuntamento con il presidente Tommaso Giulini. Non si è parlato del tema rovente che sta animando il dibattito politico e cittadino del capoluogo.

Quello con Ranieri per Truzzu è stato solo un incontro informale, chiesto da lui, un tempo assiduo frequentatore della curva, che al tecnico deve molte ed emozionanti esperienze di gioventù.

